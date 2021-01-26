В Нижнем Новгороде курьеры с нарушением слуха смогут доставлять заказы Яндекс.Еды

В декабре 2020 года сервис запустил пилот проекта в Москве, после успешного тестирования в столице сервис открыли во многих городах России. Для разработки программы команда Яндекс.Еды привлекла «Всероссийское Общество Глухих» (ВОГ). Участники ВОГ помогли сделать мобильное приложение для курьеров и работу службы поддержки удобнее.

Люди с нарушением слуха могут стать партнером Яндекс.Еды, для этого необходимо перейти на специальную страницу и оставить заявку на подключение. Материалы на сайте снабжены субтитрами и переводом на язык жестов.

Пользователи смогут увидеть в приложении, что их заказ доставит курьер с нарушениями слуха. Если клиент захочет уточнить какую-либо информацию, он может обратиться в службу поддержки. Вопрос переведут на сотрудника, который поможет разобраться в ситуации.

Программа по сотрудничеству с людьми с нарушениями слуха уже работает в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Самаре, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Уфе.





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Фото: pexels.