В Нижнем Новгороде стартовало художественное исследование Соцгорода

«Задача нашего проекта — рассказать аудитории о феномене этого района. Идея в том, чтобы подчеркнуть существующие пробелы в понимании историко-культурного наследия», — рассказала куратор проекта «Соцгород.Пробелы» Ирина Маслова.

К 800-летию города организаторы проекта проведут серию интервью со старожилами микрорайона, на основе которых создадут художественные работы. Кроме того, организуют 10 городских экспедиций, все материалы и артефакты, собранные в ходе исследования, станут экспонатами.

На данный момент авторы художественного исследования «Соцгород. Пробелы» собирают материалы и ищут старожилов Автозаводского района, а именно — детей тех, кто участвовал в строительстве Соцгорода в 1930-е годы. Для того, чтобы поделиться историей, нужно отправить на электронную почту: socgorodp@gmail.com данные: имя старожила, год рождения и несколько слов из биографии.

«Юбилей Нижнего Новгорода — это повод для перезагрузки культурных кодов города. „Соцгород. Пробелы“ — это попытка восполнить пробелы в истории микрорайона, ввести понятие Соцгорода как туристической достопримечательности», — добавила директор «Центра 800» Софья Юдина.







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Фото: архив пресс-службы правительства.