В Нижегородскую область придет резкое потепление

В субботу, 23 января, будет солнечно и снежно, утром столбики термометров покажут –8 °С. Днем воздух прогреется до –1, а к вечеру синоптики обещают 0 °С.

В воскресенье, 24 января, целый день будет пасмурно, может пойти снег с дождем. Днем ожидается +2 °С, но из-за повышенной влажности воздуха может показаться, что на улице гораздо холоднее. Ночью температура воздуха опустится до – 2.

Ранее редакция «НН.Собака.ru» подготовила афишу на предстоящий уикенд.





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Фото: Игорь Иванов.