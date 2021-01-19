В Нижнем Новгороде появятся экопункты приема бытовой техники

В апреле этого года на Окском съезде появится первый экопункт нового формата, который принимает старую бытовую технику.
Новый экопункт, который строится на Окском съезде будет принимать бытовую технику, стекло, пластик и бумагу.
«Было очень много вопросов о том, куда сдавать использованную бытовую технику. В середине апреля у нас появится такой экопункт нового формата», — рассказал коммерческий директор ГК «Исток» Руслан Масленников.
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Фото: pexels.
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