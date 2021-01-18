В Нижнем Новгороде ожидается похолодание до –36°С

«Ночью и утром 18 января местами по Нижегородской области ожидается мороз –30...–36 градусов», — сообщают спасатели.

Во вторник, 19 января, днем температура воздуха составит –19 градусов, а вечером –21. Морозная погода сохранится и в среду, 13 января. В четверг, 14 января, ожидается сильный снегопад, днем температура воздуха покажет до –11 градусов, а ночью до –13. К выходным ожидается потепление до –3 градусов.

Кроме того, МЧС распространило экстренное сообщение о возможном возникновении ЧС в регионе из-за аномально сильных морозов, которые придут в регион на этой неделе.







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Фото: Никита Духник.