В Нижнем Новгороде планируют построить океанариум

В Нижнем Новгороде рядом с парком Победы планируют построить океанариум с фуд-кортом.
В границах набережной Гребного канала и улицы Красная слобода может появиться океанариум. Разрешение на подготовку проекта предоставило министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.
На территории планируют разместить развлекательную площадку, фуд-корт на 200 посадочных мест, остановочный павильон и паркинг на 155 автомобилей. Согласно проекту, учреждение сможет вмещать до 900 посетителей.
Сейчас документация по планировке территории находится на этапе общественных обсуждений.
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Фото: pixabay.
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