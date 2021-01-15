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В Нижнем Новгороде планируют построить океанариум

В Нижнем Новгороде рядом с парком Победы планируют построить океанариум с фуд-кортом.

 

В границах набережной Гребного канала и улицы Красная слобода может появиться океанариум. Разрешение на подготовку проекта предоставило министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

На территории планируют разместить развлекательную площадку, фуд-корт на 200 посадочных мест, остановочный павильон и паркинг на 155 автомобилей. Согласно проекту, учреждение сможет вмещать до 900 посетителей.

Сейчас документация по планировке территории находится на этапе общественных обсуждений.


 

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Фото: pixabay.

 

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