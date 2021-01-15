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В Нижнем Новгороде открылись пункты приема новогодних елок

С 15 по 31 января нижегородцы могут привезти дерево в пункт приема и его правильно утилизируют — всего в городе работает девять таких точек.

 

Организаторы акции обещают нижегородцам вывозить, перемалывать и отвозить ели в Центр реабилитации лошадей. Адреса специальных пунктов приема новогодних елок:

  • улица Плотникова, 4а
  • улица Октябрьской Революции, 27
  • площадь Комсомольская, 5 (ЦНТ «Комсомолка»)
  • улица Страж Революции, 17
  • проспект Гагарина, 148
  • улица Пушкина, 20
  • Юбилейный бульвар, 12
  • улица Октябрьская, 17
  • улица Рождественская, 38.

Кроме того, подобные пункты приема заработают в Арзамасе, Дзержинске, Кстове, Павлове и городе Бор.

 

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Фото: pexels.

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