В Нижнем Новгороде открылись пункты приема новогодних елок

С 15 по 31 января нижегородцы могут привезти дерево в пункт приема и его правильно утилизируют — всего в городе работает девять таких точек.
Организаторы акции обещают нижегородцам вывозить, перемалывать и отвозить ели в Центр реабилитации лошадей. Адреса специальных пунктов приема новогодних елок:
- улица Плотникова, 4а
- улица Октябрьской Революции, 27
- площадь Комсомольская, 5 (ЦНТ «Комсомолка»)
- улица Страж Революции, 17
- проспект Гагарина, 148
- улица Пушкина, 20
- Юбилейный бульвар, 12
- улица Октябрьская, 17
- улица Рождественская, 38.
Кроме того, подобные пункты приема заработают в Арзамасе, Дзержинске, Кстове, Павлове и городе Бор.
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Фото: pexels.
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