Министерство культуры Нижнего Новгорода запустило онлайн–гид

Министерство культуры запустило чат–бот, который расскажет о развитии культуры в регионе и найдет информацию о предстоящих событиях в театрах, библиотеках или музеях. Для тех, кто хочет остаться дома, предложит онлайн-программу.
Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо написать сообщение «культурно» в сообществе «Вконтакте» и перейти в диалог. Для удобства пользователей вся информация структурирована, остается только выбрать нужный раздел:
- «новогодние мероприятия»
- «онлайн-мероприятия»
- «куда сходить в Нижегородской области»
- «правила посещения учреждений культуры»
- «национальный проект “Культура”»
- «новости культуры»
Здесь можно найти подробную инструкцию, как пользоваться чат–ботом.
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Фото: сообщество «Горьковская елка» «ВКонтакте».
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