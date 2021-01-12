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Министерство культуры Нижнего Новгорода запустило онлайн–гид

Министерство культуры запустило чат–бот, который расскажет о развитии культуры в регионе и найдет информацию о предстоящих событиях в театрах, библиотеках или музеях. Для тех, кто хочет остаться дома, предложит онлайн-программу.

 

Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо написать сообщение «культурно» в сообществе «Вконтакте» и перейти в диалог. Для удобства пользователей вся информация структурирована, остается только выбрать нужный раздел:

  • «новогодние мероприятия»
  • «онлайн-мероприятия»
  • «куда сходить в Нижегородской области»
  • «правила посещения учреждений культуры»
  • «национальный проект “Культура”»
  • «новости культуры»

Здесь можно найти подробную инструкцию, как пользоваться чат–ботом.

 

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Фото: сообщество «Горьковская елка» «ВКонтакте».

 

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