Министерство культуры Нижнего Новгорода запустило онлайн–гид

Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо написать сообщение «культурно» в сообществе «Вконтакте» и перейти в диалог. Для удобства пользователей вся информация структурирована, остается только выбрать нужный раздел:

«новогодние мероприятия»

«онлайн-мероприятия»

«куда сходить в Нижегородской области»

«правила посещения учреждений культуры»

«национальный проект “Культура”»

«новости культуры»

Здесь можно найти подробную инструкцию, как пользоваться чат–ботом.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: сообщество «Горьковская елка» «ВКонтакте».