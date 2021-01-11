Нижний Новгород вошел в топ–3 самых популярных маршрутов в январе

Первое место традиционно заняла Москва (в столицу выкуплено наибольшее количество билетов), второе — Санкт-Петербург, а Нижний Новгород замыкает тройку лидеров.

В топ-10 самых популярных железнодорожных направлений также попали — Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.

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Фото: Никита Духник.