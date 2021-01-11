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Нижегородские поезда «Стриж» и «Ласточка» переведут на новый вокзал в Москве

В 2021 году нижегородские поезда «Стриж» и «Ласточка» переведут с Курского вокзала на станцию «Локомотив» («Черкизово»).

 

В 2021 году вместо Курского вокзала поезда дальнего следования будет принимать станция МЦК «Локомотив» («Черкизово»).

“Подготовительная работа к этому переводу началась еще в 2020 году. В первую очередь, изменения коснутся скоростных поездов «Стриж» и «Ласточка»”, — сообщает представитель РЖД.

Разницы во времени для жителей Нижнего Новгорода не будет, но придется составлять новые планы пересадок, чтобы добраться от «Черкизово» до других ключевых мест Москвы.


 

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Фото: pexels.

 

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