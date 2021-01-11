В Нижний Новгород придет сильное похолодание до –29°С

В Нижегородской области ожидается резкое похолодание с 11 января. Гидрометцентр России сообщает об аномальных морозах — на 7–19 градусов ниже климатической нормы.

В понедельник, 11 января, столбики термометров покажут –15 градусов, а к вечеру до –25. Во вторник, 12 января, днем температура воздуха составит –23 градуса, а вечером до –30. Морозная погода сохранится и в среду, 13 января.

В четверг, 14 января, ожидается сильный снегопад, днем температура воздуха покажет до –18 градусов, а ночью снизится до –19. К выходным ожидается небольшое потепление до –12, –14 градусов, возможен небольшой снег.

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Фото: Алексей Шевченко.