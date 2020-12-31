В пространстве Цех * откроется интерактивная инсталляция «КОД Нижнего»

Интерактивная инсталляция «КОД Нижнего» создавалась командой нижегородцев, а продюсерами выставки выступили АНО «Центр 800». Проект состоит из визуальных, аудиальных, кинестетических и обонятельных иммерсивных инсталляций.

Каждая из 10 зон будет посвящена определенному историческому периоду и людям, прославившим Нижегородский край: «Начало всего», «Смелость и воля», «Страж Руси. Город-богатырь», «Феникс. Рождённые в огне», «За каменной стеной», «Народное ополчение», «Фонарь Кулибина», «Нижегородская ярмарка», «Счастливая восьмёрка» и «Город говорит».

Вход на выставку «КОД Нижнего» бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности и носить маски.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: Нижний800.