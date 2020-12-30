Арт–бюро «Коленкор» выпустило дизайнерские сувениры с символикой Нижнего Новгорода

С 31 декабря в магазинах Нижнего можно купить дизайнерские сувениры с пейзажами города — нижегородцы смогут приобрести открытки, кружки, плитки и скетчбуки.
Автор пейзажей для сувениров— Надежда Самарина.
«Это точное попадание в самую суть. Нижний здесь без крика и китча, без нарочитости, без блеска и пастозности. Легкий, живой и искренний. Особенный и самобытный», — так описывает работы фотограф и номинант на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Наталья Планкина.
Где можно купить:
- «Молодость» — улица Октябрьская, дом 6
- Сувенирная лавка в Дмитриевской башне кремля — Кремль, 6А
- «Нижегородский сувенир» — улица Большая Покровская, 31А
- «Русские сувениры» — улица Большая Покровская, 14
- Музейный магазин Арсенала — Кремль, корпус 6, правое крыло (с 6 января)
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