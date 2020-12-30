Арт–бюро «Коленкор» выпустило дизайнерские сувениры с символикой Нижнего Новгорода

Автор пейзажей для сувениров— Надежда Самарина.

«Это точное попадание в самую суть. Нижний здесь без крика и китча, без нарочитости, без блеска и пастозности. Легкий, живой и искренний. Особенный и самобытный», — так описывает работы фотограф и номинант на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Наталья Планкина.