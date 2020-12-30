В праздничные дни нижегородскую телебашню подсветят в новогодней тематике

С 31 декабря по 10 января нижегородскую телебашню подсветят в новогодней тематике — нижегородцам представят световое шоу.
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фото — Игорь Иванов
График работы архитектурно-художественной подсветки телебашни:
- 31 декабря сценарий «Елка» — с 19:00 до 00:00
- 1 января сценарий «Новый год» — с 00:00 до 04:00
- 1, 2, 3 января сценарий «Елка» — с 19:00 до 02.00
- 4 и 5 января сценарий «Елка» — с 20:00 до 00:30
- 6 января сценарий «Новый год» — с 20:00 до 02:00
- 7 января сценарий «Новый год» — с 19:00 до 01:00
- 8, 9, 10 января сценарий «Елка» — с 20:00 до 00:30
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Фото: Игорь Иванов.
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