В праздничные дни нижегородскую телебашню подсветят в новогодней тематике

График работы архитектурно-художественной подсветки телебашни:

31 декабря сценарий «Елка» — с 19:00 до 00:00

сценарий «Елка» — с 19:00 до 00:00 1 января сценарий «Новый год» — с 00:00 до 04:00

сценарий «Новый год» — с 00:00 до 04:00 1, 2, 3 января сценарий «Елка» — с 19:00 до 02.00

сценарий «Елка» — с 19:00 до 02.00 4 и 5 января сценарий «Елка» — с 20:00 до 00:30

сценарий «Елка» — с 20:00 до 00:30 6 января сценарий «Новый год» — с 20:00 до 02:00

сценарий «Новый год» — с 20:00 до 02:00 7 января сценарий «Новый год» — с 19:00 до 01:00

сценарий «Новый год» — с 19:00 до 01:00 8, 9, 10 января сценарий «Елка» — с 20:00 до 00:30

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Фото: Игорь Иванов.