На стадионе «Нижний Новгород» откроется зимний «Спорт Порт»

31 декабря на территории стадиона «Нижний Новгород» откроется «Спорт Порт» — он будет работать в зимнем формате. Нижегородцы смогут посетить каток, две многоуровневые горки для катания на тюбинге и ледянках, фотозоны и световые инсталляции.
Зимний «Спорт Порт» порадует нижегородцев праздничной иллюминацией, гирляндами и эксклюзивными световыми конструкциями. Во внешнем периметре стадиона появится большой каток с натуральным льдом и малый детский каток с искусственным покрытием. Кроме того, на «Спорт Порте» будут работать две многоуровневые горки для катания на тюбинге и ледянках.
31 декабря площадка будет работать с 10:00 до 17:00. Вход на площадку бесплатный.
Время работы:
- понедельник — санитарный день
- вторник – пятница — с 12:00 до 22:00
- выходные дни — с 10:00 до 22:00
Для того, чтобы попасть на «Спорт Порт», необходима обязательная регистрация на сайте. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили прокат спортивного инвентаря.
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Фото: https://www.sportportnn.ru/.
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