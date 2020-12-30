На стадионе «Нижний Новгород» откроется зимний «Спорт Порт»

Зимний «Спорт Порт» порадует нижегородцев праздничной иллюминацией, гирляндами и эксклюзивными световыми конструкциями. Во внешнем периметре стадиона появится большой каток с натуральным льдом и малый детский каток с искусственным покрытием. Кроме того, на «Спорт Порте» будут работать две многоуровневые горки для катания на тюбинге и ледянках.

31 декабря площадка будет работать с 10:00 до 17:00. Вход на площадку бесплатный.

Время работы:

понедельник — санитарный день

вторник – пятница — с 12:00 до 22:00

выходные дни — с 10:00 до 22:00

Для того, чтобы попасть на «Спорт Порт», необходима обязательная регистрация на сайте. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили прокат спортивного инвентаря.

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Фото: https://www.sportportnn.ru/.