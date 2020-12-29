После новогодних праздников нижегородские школы вернутся к очному обучению

Губернатор отметил, что сейчас в регионе удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, поэтому было принято решение после новогодних праздников вернуть все школы региона в очный формат работы.

«Все классы вернем в обычный традиционный формат, но понятно, что и дальше будем следить за ситуацией. Сезонное усиление может произойти в марте-феврале, но будем держать ситуацию на контроле. Сейчас удается поддерживать высокий уровень дисциплины», — сообщил Глеб Никитин.





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Фото: pexels.