Куранты в Нижегородском кремле запустят 31 декабря

Проект разработал калужский мастер Александра Красников — один из немногих в России специалистов, занимающихся созданием башенных часов. Устройство кремлевских курантов имеет три механизма: один отвечает за ход, второй играет четверти, а третий определяет количество часов, которые нужно пробить.

У часов четыре циферблата: на двух нанесены римские цифры, на одном — арабские, и еще на одном — славянские символы, которые использовались в России до начала XVIII века.

«В общей сложности механизмы весят примерно полтонны, без учета веса циферблатов», — сообщили в нижегородской епархии.





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Фото: Ирина Елагина.