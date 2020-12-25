В Нижнем Новгороде начнут курсировать двухэтажные автобусы

С 25 декабря по 10 января в Нижнем будут курсировать двухэтажные туристические автобусы — жители города смогут проехать по маршруту «Влюбиться в Нижний».
Купить билет, ознакомиться с расписанием и интервалами движения двухэтажных автобусов можно в самом автобусе или сайте nn-grad.ru.
«Мы учитываем эпидемиологическую ситуацию и строго соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора. Экипаж работает в масках и перчатках, регулярно обрабатывает антисептиком поверхности поручней. Перед входом в автобус стюарды измеряют температуру у гостей и выдают комплект одноразовых наушников. Рассадка производится через ряд», — сообщили организаторы экскурсии.
Стоимость билетов:
- взрослый – 800 рублей
- льготные категории (пенсионеры и студенты) – 600 рублей
- дети 7-13 лет – 400 рублей
- дети до 6 лет – 200 рублей с отдельным местом, на руках родителей – бесплатно
Кроме того, организаторы предоставят скидку 30% врачам и студентам профильных медицинских вузов.
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Фото: архив пресс–служб.
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