В Нижнем Новгороде начнут курсировать двухэтажные автобусы

Купить билет, ознакомиться с расписанием и интервалами движения двухэтажных автобусов можно в самом автобусе или сайте nn-grad.ru.

«Мы учитываем эпидемиологическую ситуацию и строго соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора. Экипаж работает в масках и перчатках, регулярно обрабатывает антисептиком поверхности поручней. Перед входом в автобус стюарды измеряют температуру у гостей и выдают комплект одноразовых наушников. Рассадка производится через ряд», — сообщили организаторы экскурсии.

Стоимость билетов:

взрослый – 800 рублей

льготные категории (пенсионеры и студенты) – 600 рублей

дети 7-13 лет – 400 рублей

дети до 6 лет – 200 рублей с отдельным местом, на руках родителей – бесплатно

Кроме того, организаторы предоставят скидку 30% врачам и студентам профильных медицинских вузов.





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Фото: архив пресс–служб.