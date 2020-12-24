В Нижнем Новгороде открываются первые три благоустроенные к 800-летию города площадки

В эти выходные площадь Маркина, сквер Свердлова и площадь перед станцией канатной дороги откроют после благоустройства — нижегородцев приглашают на экскурсии.
26 и 27 декабря нижегородцы смогут посетить экскурсии по трем площадкам, благоустроенным в рамках подготовки к празднованию юбилея города — площадь Маркина, сквер имени Свердлова и площадь перед канатной дорогой. Архитекторы подробно расскажут о процессе благоустройства, ключевых решениях концепции и реализации проектов, а также ответят на вопросы участников.
На экскурсии необходима регистрация:
26 декабря (суббота)
27 декабря (воскресенье)
Работы по благоустройству территорий стартовали в августе 2020 года в рамках подготовки к 800-летию города.
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Фото: Среда800.
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