В Нижнем Новгороде открываются первые три благоустроенные к 800-летию города площадки

26 и 27 декабря нижегородцы смогут посетить экскурсии по трем площадкам, благоустроенным в рамках подготовки к празднованию юбилея города — площадь Маркина, сквер имени Свердлова и площадь перед канатной дорогой. Архитекторы подробно расскажут о процессе благоустройства, ключевых решениях концепции и реализации проектов, а также ответят на вопросы участников.

На экскурсии необходима регистрация:

26 декабря (суббота)

27 декабря (воскресенье)

Работы по благоустройству территорий стартовали в августе 2020 года в рамках подготовки к 800-летию города.

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Фото: Среда800.