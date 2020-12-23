В Нижегородской области 31 декабря объявлен выходным днем

23 декабря губернатор Нижегородской области подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря.
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам региона объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.
«Позиция президента России позволила принять такое решение для государственных служащих и рекомендовать это для муниципальных органов власти, а также для других организаций. Все это будет способствовать снижению нагрузки на торговую и транспортную инфраструктуру региона в последний день уходящего года», — сообщил Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области отметил, что отдыхать в этот день смогут не все — врачи и госслужащие, предоставляющие государственные услуги населению, продолжат работать.
«Время очень сложное, и от общих действий зависит благополучие людей. Главная цель дополнительного выходного — встретить праздник в максимально спокойном, размеренном и безопасном режиме», — добавил Никитин.
Для остальных 31 декабря станет оплачиваемым выходным днем.
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Фото: pexels.
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