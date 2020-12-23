В Нижегородской области 31 декабря объявлен выходным днем

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам региона объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

«Позиция президента России позволила принять такое решение для государственных служащих и рекомендовать это для муниципальных органов власти, а также для других организаций. Все это будет способствовать снижению нагрузки на торговую и транспортную инфраструктуру региона в последний день уходящего года», — сообщил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что отдыхать в этот день смогут не все — врачи и госслужащие, предоставляющие государственные услуги населению, продолжат работать.

«Время очень сложное, и от общих действий зависит благополучие людей. Главная цель дополнительного выходного — встретить праздник в максимально спокойном, размеренном и безопасном режиме», — добавил Никитин.

Для остальных 31 декабря станет оплачиваемым выходным днем.







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Фото: pexels.