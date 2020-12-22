Рестораны Нижнего Новгорода приготовят новогодний ужин для врачей

«Специальная программа предусмотрена для героев этого года — медицинских работников. В новогоднюю ночь рестораны будут накрывать праздничные ужины для дежурных врачей», — отметил Глеб Никитин.

В новогодние праздники — с 1 по 10 января — дежурные врачи смогут бесплатно получить комплексные обеды.

«Такую меру поддержки медиков мы уже опробовали в первую волну пандемии. Это позволило, в частности, обеспечить определенным объемом заказов и заведения общественного питания. Так же будет и в этот раз», — добавил губернатор Нижегородской области.

Кроме того, Глеб Никитин сообщил, что 31 декабря жители региона с 19:00 смогут заказать еду в местах общественного питания на вынос, а 1 января заведения возобновят работу в привычном режиме.

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Фото: pexels.