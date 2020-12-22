В Нижегородском кремле заработала новогодняя почта

Туристический центр Visit Nizhny в Нижегородском кремле запустил акцию «Новогодний почтовый ящик». Любой желающий бесплатно сможет отправить праздничные открытки для родных и близких в любую точку мира.

Почта России предоставила туристическому центру Visit Nizhny 3 тысячи марок. Почтовый ящик работает с 21 декабря до 10 января в здании туристического центра Visit (Кремль, 7А).

«В этом году увидеть своих родных не так просто, как было раньше. Мы хотим внести свой вклад в создание праздничной атмосферы. Из самого сердца Нижнего Новгорода можно отправить открытку в любой уголок мира», — рассказал директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев.

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Фото: Юлия Иванко.