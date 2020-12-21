На этой неделе в Нижний Новгород придет потепление

С понедельника в столицу Приволжья придет атлантический воздух — ожидаются небольшие осадки, повышенное атмосферное давление и плотная облачность. Днем в начале недели столбики термометров покажут –2...–4 градуса, а вечером и ночью опустятся до –7...–10. К середине недели синоптики прогнозируют небольшие облачные прояснения, а температура воздуха опустится до –10 градусов.

В четверг большая вероятность осадков из-за надвигающегося североатлантического циклона, который принесет значительное ухудшение погоды в выходные. В четверг утром будет –7, а к вечеру –5 градусов. В пятницу к вечеру ожидается сильная метель. Температура воздуха весь день продержится в пределах –5.





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Фото: Игорь Иванов.