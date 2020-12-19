Музейное объединение Нижнего Новгорода подготовило новогоднюю праздничную программу

До 20 января в Усадьбе Рукавишниковых — главном здании НГИАМЗ — будет работать выставка «Волшебный мир зимних праздников». На ней представят старинные экспонаты — сервиз XIX века Парижской мануфактуры братьев Дарт, образцы женского рукоделия, театральный бинокль начала ХХ века, веер-лилипут из слоновой кости с акварельной росписью и многое другое.

С 20 по 30 декабря в Нижегородском кремле можно поучаствовать в квесте «Новогодняя кругосветка».

С 25 декабря по 14 января в мультимедийном парке «Россия — моя история» — пройдет серия новогодних квестов — «Вокруг праздника» и «Письмо Деду Морозу».

В «Игрушечном музее» и выставочном зале «Покровка, 8» пройдет выставка «Царственно поставленный город» и мастер–классы по изготовлению советской новогодней открытки.

Кроме того, Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник запустил праздничный абонемент «Новый год с НГИАМЗ — 2021». Единый сертификат позволит с 19 декабря по 19 января 2021 года посетить 5 музеев-филиалов НГИАМЗ со скидкой до 40%. В него входят посещение:

Усадьба Рукавишниковых, кроме экспозиции «Особая кладовая»

Нижегородский кремль — Ивановская башня и стена от Ивановской до Зачатьевской башни

Выставочный зал «Покровка, 8»: выставка «Царственно поставленный город», «Игрушечный музей», мемориальный музей «Граверная мастерская М.И. Свердлова»

Мультимедийный парк «Россия — моя история»

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области

Приобрести абонемент можно в кассах музеев.

Филиалы Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника не работают 31 декабря и 1 января, со 2 по 10 января учреждения открыты для нижегородцев и гостей города с 11.00 до 18.00, понедельник — выходной.





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Фото: pexels.