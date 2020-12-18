McDonald's откроет в Нижнем Новгороде заведения в новом формате

Российский McDonald's запустил новый формат ресторанов с отдельными комнатами для курьеров. Это позволит разделить потоки посетителей и увеличить количество заказов на 20% в час.

«McDonald's представил предприятия, ориентированные на «Макдоставку»: теперь в новых заведениях сети наравне с зоной основного обслуживания гостей организована отдельная комната для выдачи заказов курьерам», — сообщили в компании.

В новых предприятиях для курьеров будут открыты помещения площадью до 20 квадратных метров с отдельным входом.

«Популярность сервиса «Макдоставка» выросла на более чем 300% в 2020 году. Со своей стороны, мы постоянно совершенствуем процессы в наших предприятиях, направленные на улучшение опыта гостей», — отметила старший вице-президент по развитию McDonald's в России Карина Погосова.





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Фото: pexels.