В Нижний Новгород придет резкое похолодание до -21°С

Морозная погода почти без осадков ждет нижегородцев в предстоящие выходные.

В субботу утром будет пасмурно и снежно, температура воздуха составит –17, –18 градусов, днем ожидается до –15, –16. К вечеру синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду — столбики термометров покажут –15 градусов, но из-за повышенной влажности (80%) температура будет ощущаться, как –20.

В воскресенье утром будет ясная погода. Ветер сменит направление на южное, но его скорость останется прежней — 2–3 м/с. Температура воздуха составит –21 градус. Днем станет немного теплее, столбики термометров поднимутся до отметки –16, а вечером вновь опустятся — до –11 градусов.





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Фото: Игорь Иванов.