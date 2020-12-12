Астрономическая обсерватория в нижегородском планетарии возобновила работу

Кроме открытия астрономической обсерватории нижегородский планетарий подготовил для зрителей новогоднюю программу — научно-популярные лекции «Новый год на Земле и в космосе», полнокупольные программы «Сказка о потерянном празднике» и атмосферные вечерние экскурсии под звёздным небом.

Время работы планетария:

вторник — среда: с 10:00 до 17:00

четверг — воскресенье: с 10:00 до 20:00

понедельник — выходной

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