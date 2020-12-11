31 декабря нижегородские рестораны закроют в 19:00

Нижегородские кафе и рестораны с 19:00 31 декабря до 8:00 1 января будут работать только на вынос. Кафе, рестораны и бары, расположенные в санаториях, домах отдыха и гостиницах также будут закрыты.

«Мы обсуждали формат работы кафе и ресторанов с санитарными врачами на заседании регионального координационного штаба. С учетом эпидемиологической обстановки оптимальным был признан именно такой вариант ограничений», — отметил Глеб Никитин.

В остальные дни кафе и рестораны будут принимать гостей до 00:00.

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