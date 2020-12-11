В Нижнем Новгороде появится экологичный каршеринг

Нижний Новгород станет первым российским городом, где начнется тестирование и развитие экологичного и безопасного каршеринга.

«Каршеринговые автомобили на метане станут очередным шагом по улучшению экологической обстановки в Нижнем Новгороде и продолжат устойчивую тенденцию по переходу на экологичные виды топлива», — сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

При использовании природного газа (метана) объем вредных вредных выбросов в атмосферу сокращается в несколько раз. Но клиент всегда может выбрать в приложении, какую машину арендовать — бензиновую или газомоторную.





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