В Нижнем Новгороде появится экологичный каршеринг

Нижний Новгород станет первым городом в России, где автомобили каршеринга будут работать на экологичном топливе. Газовое оборудование установят на 150 машинах.
Нижний Новгород станет первым российским городом, где начнется тестирование и развитие экологичного и безопасного каршеринга.
«Каршеринговые автомобили на метане станут очередным шагом по улучшению экологической обстановки в Нижнем Новгороде и продолжат устойчивую тенденцию по переходу на экологичные виды топлива», — сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
При использовании природного газа (метана) объем вредных вредных выбросов в атмосферу сокращается в несколько раз. Но клиент всегда может выбрать в приложении, какую машину арендовать — бензиновую или газомоторную.
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