Нижегородская фабрика елочных игрушек «Ариель» возобновляет экскурсии

Организаторы приготовили для посетителей масштабную программу — знакомство с производством елочных украшений, посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской, мастер-класс по росписи стеклянной игрушки, которую можно забрать с собой и праздничное настроение.

В связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции, гостям фабрики необходимо соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Стоимость индивидуальной экскурсии для группы из 10 человек (с последующим делением на 2 подгруппы) — 10 000 рублей. Записаться можно по номеру телефона: + 7 (910) 790-02-36.

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