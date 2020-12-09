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В Нижнем Новгороде пройдет акция по сбору электронной техники на переработку

20 декабря в Нижнем Новгороде на парковках торговых центров можно сдать на переработку нерабочую бытовую технику и электронику.

Сбор пройдет с 13:00 до 15:00 на парковках трех нижегородских торговых центров:

  • «МЕГА» (рядом с Экостанцией)
  • «Седьмое Небо»
  • «НЕБО»

Организаторы просят соблюдать меры предосторожности — держать дистанцию в 1,5 метра и носить маски. Полный список того, что принимают в переработку здесь.  

 

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