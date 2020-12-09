В Нижнем Новгороде пройдет акция по сбору электронной техники на переработку

20 декабря в Нижнем Новгороде на парковках торговых центров можно сдать на переработку нерабочую бытовую технику и электронику.
Сбор пройдет с 13:00 до 15:00 на парковках трех нижегородских торговых центров:
- «МЕГА» (рядом с Экостанцией)
- «Седьмое Небо»
- «НЕБО»
Организаторы просят соблюдать меры предосторожности — держать дистанцию в 1,5 метра и носить маски. Полный список того, что принимают в переработку здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.