В нижегородской усадьбе «Подвязье» пройдут рождественские вечера

Рождественские вечера в усадьбе «Подвязье» представят гостям обширную программу — катание на санках-финках, ознакомительную экскурсию по усадьбе, прогулку по заснеженному парку, вкусный обед в уютном каминном зале с живым огнем и приятную музыку.

На усадебной кухне приготовят множество изысканных блюд: от тройной царской ухи и традиционного оливье с перепелками и каперсами по старинному рецепту до паштета из гусиной печени с коньяком и нарезки из лосятины с брусничным соусом. К чаю в усадьбе подают атласный бисквит, хрустящий наполеон с кремом пломбир и меренговый рулет с ягодами.

Все интересующие вопросы можно задать в сообщениях группы или по телефонам: 8 (951) 913 17 46 и 8 (920) 070 12 34.





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