17 декабря в центральном павильоне Нижегородской ярмарки откроется «Рождественский базар». Более 50 участников из разных городов России представят новогодние товары — подарки, елочные украшения и сувениры. Вход на ярмарку свободный.
С 17 по 20 декабря в обновленном павильоне №1 на Нижегородской ярмарке пройдет «Рождественский базар».
Более 50 участников из разных городов России представят новогодние товары — елочные украшения, оригинальные новогодние открытки-сувениры, изделия народных художественных промыслов, аксессуары ручной работы и многое другое.
Организаторы сообщают, что все меры предосторожности по распространению коронавирусной инфекции будут соблюдены — гостей просят носить маску и держать дистанцию.
Время работы базара:
- 17 и 18 декабря декабря — с 11:00 до 20:00
- 19 и 20 декабря — с 10:00 до 19:00.
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Фото: https://www.instagram.com/v.zaozerskiy/
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