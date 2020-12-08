С 17 по 20 декабря в обновленном павильоне №1 на Нижегородской ярмарке пройдет «Рождественский базар».

Более 50 участников из разных городов России представят новогодние товары — елочные украшения, оригинальные новогодние открытки-сувениры, изделия народных художественных промыслов, аксессуары ручной работы и многое другое.

Организаторы сообщают, что все меры предосторожности по распространению коронавирусной инфекции будут соблюдены — гостей просят носить маску и держать дистанцию.

Время работы базара:

17 и 18 декабря декабря — с 11:00 до 20:00

19 и 20 декабря — с 10:00 до 19:00.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: https://www.instagram.com/v.zaozerskiy/