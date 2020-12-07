В Нижний Новгород придет похолодание до минус 20 градусов

Начало недели обещает быть солнечным, морозным и без осадков. Днем термометры покажут –11, а вечером похолодает до –13 градусов. В среду утром похолодает до –16 , днем воздух прогреется до –13, а вечером до –14 градусов. Весь день будет ясно и без осадков.

Самым холодным днем на этой неделе станет четверг. Утром столбики термометров покажут –20 градусов. Днем воздух прогреется до –13, а к ночи температура воздуха опустится до –15 градусов.

В выходные установится солнечная и морозная погода — будет ясно и без осадков. Днем будет до –13, а к вечеру снова похолодает до –16. Ветер придет с юго-востока со скоростью 2 — 3 метра в секунду.

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Фото: Игорь Иванов.