В Нижнем Новгороде пройдет образовательный форум «Студвесна»

Образовательный форум «Студвесна» — новый проект Российского Союза Молодежи.

«Проведение фестиваля в Нижегородской области — важное событие для региона в предстоящем 2021 году. Масштабный праздник студенческого творчества станет частью программы празднования 800-летия города», — прокомментировал министр образования Сергей Злобин.

Во время форума будут организованы творческие лаборатории и мастер классы. Наставниками направлений станут известные деятели культуры и медиасферы:

хореограф, кинорежиссер и наставник шоу «Танцы» — Егор Дружинин,

тележурналист и медиатренер — Василий Корельский,

сценарист, продюсер и режиссер-постановщик — Феликс Михайлов,

хореограф и танцовщик — Владимир Варнава и другие эксперты.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: на всех площадках предусмотрена рассадка с соблюдением дистанции и проветривание помещений.

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Фото: https://vk.com/studvesnarsm.