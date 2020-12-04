В Нижнем Новгороде пройдет образовательный форум «Студвесна»

С 7 по 14 декабря в Нижнем пройдет всероссийский образовательный форум «Российская студенческая весна». Студенты из 60 регионов России примут участие в творческих лабораториях по направлениям — мода, танец, медиа, театр и режиссура. Завершит форум танцевальный конкурс «ВДвижении», членом жюри которого станет хореограф Егор Дружинин.
Образовательный форум «Студвесна» — новый проект Российского Союза Молодежи.
«Проведение фестиваля в Нижегородской области — важное событие для региона в предстоящем 2021 году. Масштабный праздник студенческого творчества станет частью программы празднования 800-летия города», — прокомментировал министр образования Сергей Злобин.
Во время форума будут организованы творческие лаборатории и мастер классы. Наставниками направлений станут известные деятели культуры и медиасферы:
- хореограф, кинорежиссер и наставник шоу «Танцы» — Егор Дружинин,
- тележурналист и медиатренер — Василий Корельский,
- сценарист, продюсер и режиссер-постановщик — Феликс Михайлов,
- хореограф и танцовщик — Владимир Варнава и другие эксперты.
Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: на всех площадках предусмотрена рассадка с соблюдением дистанции и проветривание помещений.
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Фото: https://vk.com/studvesnarsm.
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