В Нижнем Новгороде начали устанавливать новогодние ели

Более 70 новогодних елок планируют установить в Нижнем Новгороде в декабре. Для их размещения выбраны площади, территории около торговых центров и крупнейшие предприятия. В некоторых районах города живые ели, растущие на общественных территориях, также декорируют гирляндами и шарами .

Часть городских пространств уже украшена новогодними елями — Парк имени 1 мая, Советская площадь, Светлоярский парк и некоторые торговые центры. Администрация города разместила на сайте предварительный список общественных мест, где появятся ели.

Кроме того, в этом году для создания праздничной атмосферы закупили световые перетяжки, консоли и объемно-пространственные композиции, которые смонтируют в течение декабря.

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