В новогодние праздники на стенах нижегородского кремля покажут 3D mapping-шоу

В Нижнем Новгороде объявили электронные торги на организацию визуальной новогодней мультимедийной 3D-программы — максимальная стоимость контракта 12,7 миллионов рублей субсидий.

Победитель аукциона должен разработать музыкальные эффекты, скетчи и раскадровки , написать текст для сопровождения видеоряда и полностью обеспечить техническое сопровождение мультимедийного шоу. Длительность новогодней программы около пяти минут.

Трансляции проведут с 30 декабря по 10 января с 18:00 до 01:00 с периодичностью раз в десять минут. В ночь с 31 декабря на 1 января нижегородцы смогут увидеть шоу с 18:00 до 05:00.





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Фото: Духник Никита.