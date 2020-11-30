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На этой неделе в Нижний Новгород придет морозная погода

Первые дни декабря будут по-настоящему морозными и пасмурными — синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 13 градусов к концу недели.

 

По-настоящему зимняя погода установится в Нижнем Новгороде в начале декабря. 

Начало недели обещает быть пасмурным и без осадков, днем температура воздуха снизится до –5 , а ночью до –6. К середине недели столбики термометров опустятся до –10 градусов. В четверг в утренние часы будет –12, днем до –9, а к вечеру снова ожидаются морозы — до –11 градусов.

В пятницу температура воздуха достигнет –8 градусов, а ближе к ночи столбики термометров опустятся до –10. В этот день будет пасмурно, но снега по–прежнему не будет. В выходные установится солнечная и морозная погода — днем до –7, ночью до –13 градусов.


 

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