В Нижнем Новгороде планируют построить платный мост через Оку

Губернатор Нижегородской области во время рабочей встречи в Сарове сообщил Владимиру Путину о планах строительства платного моста через Оку, который свяжет Автозаводский и Приокский районы.
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автор фото — Дима Четыре
Губернатор Нижегородской области рассказал Владимиру Путину о потенциале территорий Новинки—Ольгино, где можно построить 3,4 миллиона квадратных метров жилья, в которых сможет поселиться 115 тысяч человек. Строительство нового моста свяжет два района — Автозаводский и Приокский.
«Потенциально для пилотной территории Новинки–Ольгино — строительство моста через реку Оку», — сообщил Глеб Никитин.
Губернатор отметил, что за проезд по мосту планируется брать плату, чтобы обеспечить возвратность инвестиций. Глава государства в ответ на это заметил, что мост можно сделать платным только при наличии альтернативной дороги.
«Конечно, альтернатива у нас есть, у нас выше есть мост», — ответил губернатор Нижегородской области.
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Фото: Дима Четыре.
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