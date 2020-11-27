В Нижнем Новгороде планируют построить платный мост через Оку

Губернатор Нижегородской области рассказал Владимиру Путину о потенциале территорий Новинки—Ольгино, где можно построить 3,4 миллиона квадратных метров жилья, в которых сможет поселиться 115 тысяч человек. Строительство нового моста свяжет два района — Автозаводский и Приокский.

«Потенциально для пилотной территории Новинки–Ольгино — строительство моста через реку Оку», — сообщил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что за проезд по мосту планируется брать плату, чтобы обеспечить возвратность инвестиций. Глава государства в ответ на это заметил, что мост можно сделать платным только при наличии альтернативной дороги.

«Конечно, альтернатива у нас есть, у нас выше есть мост», — ответил губернатор Нижегородской области.





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Фото: Дима Четыре.