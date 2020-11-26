Школьница из Нижнего Новгорода создала миокостюм из датчиков с AliExpress

Арина Филимонова занимается биоинженерией. Ее последняя разработка — миокостюм из датчиков, который способствует ускоренному восстановлению организма при травмах позвоночника.
Арине Филимоновой из Нижнего Новгорода 14 лет и она занимается биоинженерией. Одна из ее последних разработок — миокостюм из датчиков, который способствует ускоренному восстановлению организма при травмах позвоночника. Миокостюм она разрабатывала для своего друга, а датчики заказала на AliExpress.
Школьница планирует продолжать работу над костюмом и запустить его в массовое производство.
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