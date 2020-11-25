Онлайн–экскурсии по нижегородским усадьбам опубликованы на туристической платформе RussPass

Видеопроект «Усадьбы Нижегородской области» теперь доступен на цифровом туристическом сервисе RussPass. Зрители увидят 10 онлайн-экскурсий о сохранившихся усадьбах региона и узнают истории, связанные с известными личностями и целыми династиями.

Гагинский район

усадьбы барона Жомини и Пашковых

Воскресенский район

усадьбы Сергея Беляева и Левашевых

Воротынский район

усадьба Оболенских

Дальнеконстантиновский район

усадьба Орловых-Давыдовых

Вадский и Перевозский районы

усадьба братьев Нейдгартов

Богородский район

усадьбы Шереметевых-Рукавишниковых и Приклонских-Рукавишниковых

Володарский район

дача купца Николая Александровича Бугрова

«Продвижение нижегородских проектов через федеральные сервисы расширяет географию наших потенциальных туристов. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода для нас это очень серьезная информационная поддержка», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме онлайн-экскурсий на платформе представлены общественные пространства, которые обновят к 2021 году.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: сайт Russpass.ru.