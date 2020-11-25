Онлайн–экскурсии по нижегородским усадьбам опубликованы на туристической платформе RussPass

Проект «Усадьбы Нижегородской области» появился на туристическом сервисе RussPass — на платформе представлено 10 онлайн-экскурсии по старинным усадьбам региона.
Видеопроект «Усадьбы Нижегородской области» теперь доступен на цифровом туристическом сервисе RussPass. Зрители увидят 10 онлайн-экскурсий о сохранившихся усадьбах региона и узнают истории, связанные с известными личностями и целыми династиями.
Гагинский район
- усадьбы барона Жомини и Пашковых
Воскресенский район
- усадьбы Сергея Беляева и Левашевых
Воротынский район
- усадьба Оболенских
Дальнеконстантиновский район
- усадьба Орловых-Давыдовых
Вадский и Перевозский районы
- усадьба братьев Нейдгартов
Богородский район
- усадьбы Шереметевых-Рукавишниковых и Приклонских-Рукавишниковых
Володарский район
- дача купца Николая Александровича Бугрова
«Продвижение нижегородских проектов через федеральные сервисы расширяет географию наших потенциальных туристов. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода для нас это очень серьезная информационная поддержка», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Кроме онлайн-экскурсий на платформе представлены общественные пространства, которые обновят к 2021 году.
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Фото: сайт Russpass.ru.
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