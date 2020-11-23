Нижегородский аквапарк откроют в 2021 году

Многофункциональный центр «Океанис» площадью 105 тысяч квадратных метров откроют в 2021 году — из-за пандемии коронавируса открытие перенесли на август.

Сейчас общестроительные работы полностью закончены. Остаётся завершить внутреннюю отделку, подключить инженерные сети и благоустроить уличную прилегающую территорию. Представители аквапарка сообщили, что уже начался поиск работников.

Гости «Океаниса» смогут посетить — торговый центр, фитнес-клуб, детский развлекательный центр, аквапарк, термальную зону, а также кафе и рестораны. Отмечается, что все зоны комплекса будут открыты одновременно.

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