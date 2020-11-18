18+

Сервис Яндекс.Еда рассказал, что заказывают нижегородцы

Аналитики Яндекс.Еды собрали данные о популярности блюд в Нижнем Новгороде и выяснили, что и когда заказывают нижегородцы и сколько за это платят.

 

Сервис доставки еды представил данные о том, что заказывают нижегородцы — чаще всего выбирают бургеры, закуски из картофеля и курицы.

Самые популярные позиции:

  1. Бургеры
  2. Закуски из картофеля
  3. Закуски из курицы
  4. Супы
  5. Роллы из лепёшки
  6. Салаты
  7. Десерты
  8. Роллы и суши
  9. Шаурма
  10. Пицца

Есть такие блюда, которые в Нижнем Новгороде заказывают гораздо чаще, чем в среднем по России: сильнее всего горожане выделяют спринг-роллы, поке и хинкали. Ещё одна местная особенность: если в большинстве городов–миллионеров блины чаще всего берут с ветчиной и сыром, то в Нижнем Новгороде — с мясом.

Кроме того, Яндекс.Еда выбрали несколько популярных блюд и определили их стоимость в заказах у нижегородцев. Так, салат «Цезарь» в среднем стоит 250 рублей, пицца «Пепперони» — 490 (стоимость одна из самых высоких по стране), а борщ — 100 рублей.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты