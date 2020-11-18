Сервис Яндекс.Еда рассказал, что заказывают нижегородцы

Сервис доставки еды представил данные о том, что заказывают нижегородцы — чаще всего выбирают бургеры, закуски из картофеля и курицы.

Самые популярные позиции:

Бургеры Закуски из картофеля Закуски из курицы Супы Роллы из лепёшки Салаты Десерты Роллы и суши Шаурма Пицца

Есть такие блюда, которые в Нижнем Новгороде заказывают гораздо чаще, чем в среднем по России: сильнее всего горожане выделяют спринг-роллы, поке и хинкали. Ещё одна местная особенность: если в большинстве городов–миллионеров блины чаще всего берут с ветчиной и сыром, то в Нижнем Новгороде — с мясом.

Кроме того, Яндекс.Еда выбрали несколько популярных блюд и определили их стоимость в заказах у нижегородцев. Так, салат «Цезарь» в среднем стоит 250 рублей, пицца «Пепперони» — 490 (стоимость одна из самых высоких по стране), а борщ — 100 рублей.

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