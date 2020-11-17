В Нижнем Новгороде открылась первая в городе кондитерская для животных

Кондитерские изделия для животных сделаны вручную и имеют полностью натуральный состав, который разработан совместно с ветеринарными врачами. Для питомцев с различными заболеваниями или строгими ограничениями в диете тоже подберут безопасное лакомство. В арсенале кондитерской множество вкусов и видов изделий — торты, печенье, капкейки и многое другое.

Правила заказа, график работы и подробное меню можно посмотреть в Instagram проекта «ГавГав». До 19 ноября действует скидка 15% на все позиции.

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Фото: Instagram кондитерской «ГавГав».