В ресторане Ribs пройдет благотворительный ужин ко Дню матери

Благотворительный фонд «Хоккей для всех» проведет ужин, посвященный Дню матери. 17 ноября в 17:00 в ресторане трех кухонь мира Ribs гостей мероприятия ждет арт–вечер — мастер–класс по живописи, угощения от ресторана Ribs и музыкальное сопровождение. Кроме того, любой желающий сможет поучаствовать в благотворительной программе и помочь команде по следж–хоккею, где занимаются дети с ограниченными возможностями.

В этом году БФ «Хоккей для всех» вошёл в состав команды #нижний800 в рамках проекта #800добрыхдел.

Любой желающий может забронировать столик в ресторане Ribs, познакомиться с хоккейной командой, узнать информацию о следж-хоккее и поучаствовать в благотворительном вечере.

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