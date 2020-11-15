В Нижнем Новгороде театры и концертные залы возобновили работу

Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности» — театрам и концертным залам разрешено работать в пандемию коронавируса, но с серьезными ограничениями.
Театры и концертные залы в Нижегородской области возобновляют свою работу, но с ограничениями.
«Практически 8 месяцев не работают театры и концертные залы. Одно из самых пострадавших направлений. Всегда думали про возможность хоть в каком-то виде дать им работать. И вот, открываем на особых условиях», — отметил Глеб Никитин.
Подробный список ограничений:
- обязательное обеззараживание помещений и измерение температуры у посетителей
- зрители и сотрудники театра, не участвующие в спектаклях, должны носить защитные маски
- залы могут быть заполнены на 30%, рассаживать гостей необходимо с соблюдением дистанции
- запрет на контактирование зрителей и артистов
- запрет на проведение развлекательных мероприятий до и после спектаклей
- запрет на работу буфетов, гардеробов и отмена антрактов
Изменения в указ губернатора внесены 15 ноября. Глеб Никитин сообщил, что у большинства организаций уже есть возможность выполнять все необходимые требования — за их соблюдением будет установлен жесткий контроль. До конца года театрам и концертным залам будет оказываться поддержка.
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Фото: https://vk.com/operann.
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