В Нижнем Новгороде отказались от массовых мероприятий в новогоднюю ночь

Сейчас в Нижнем Новгороде действует запрет на ночную работу мест общественного питания — заведения с 12 ночи до 6 утра работают только на вынос. Глеб Никитин сообщил, что ограничения будут действовать и в новогоднюю ночь.

«Подавляющее большинство ограничений у нас уже были приняты ранее. Не думаю, что будут основания их отменять к Новому году. В Новогоднюю ночь, к сожалению, открыть бутылку шампанского в ресторане будет невозможно», — отметил губернатор.

В праздничные дни улицы города будут патрулировать полицейские. В случае массового скопления людей, патрульные будут просить их разойтись, в случае отказа, сотрудник полиции может составить административный протокол.

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