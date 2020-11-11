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В Нижнем Новгороде продлят Автозаводскую линию метро

Продление автозаводской линии метро включат в программу развития транспортной инфраструктуры региона. Строительство новых станций нижегородского метрополитена запланировано на 2021−2025 годы.

Сейчас в программу развития Нижегородской области планируется включить продление Автозаводской линии от станции метро «Горьковская» до новых станций — «Оперный театр» и «Сенная». Сормовско-Мещерскую линию продлят от действующей станции «Буревестник» до станции «Сормовская».

В 2011 году проектная документация на продление метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» получила положительное заключение Главгосэкспертизы, сейчас необходимо актуализировать проект. 

«В настоящее время организована соответствующая работа по обеим линиям», — сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.


 

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Фото: сайт Нижегородского метро.

 

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