В Нижнем Новгороде продлят Автозаводскую линию метро

Сейчас в программу развития Нижегородской области планируется включить продление Автозаводской линии от станции метро «Горьковская» до новых станций — «Оперный театр» и «Сенная». Сормовско-Мещерскую линию продлят от действующей станции «Буревестник» до станции «Сормовская».

В 2011 году проектная документация на продление метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» получила положительное заключение Главгосэкспертизы, сейчас необходимо актуализировать проект.

«В настоящее время организована соответствующая работа по обеим линиям», — сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.





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Фото: сайт Нижегородского метро.