Нижегородские рестораторы обратились к губернатору Нижегородской области

Владельцы нижегородских ресторанов обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой отменить временные ограничения работы заведений — сейчас бары, рестораны и ночные клубы города открыты до 00:00.

«Для многих предприятий запрет работать после 24 часов — это равносильно закрытию. Отрасль общепита еще не успела восстановится после локдауна, объявленного весной этого года, и ограничения по времени работы могут вновь привести к закрытию предприятий общественного питания и как следствие сокращению рабочих мест», — сообщается в открытом письме.

Авторы обращения открыты к диалогу и готовы рассматривать различные варианты решения сложившейся ситуации. К примеру, внедрение системы чек-инов по Qr-кодам (или СМС) для посещения баров, кафе и ресторанов в ночное время, как альтернатива запрета на работу после 24 часов. Данная система контроля заботится о здоровье и отвечает за безопасность нижегородцев, кроме того, в случае заболевания посетителя, поможет оперативно обеспечить контроль и возможность эпидемиологического расследования.

«Внедрение подобной системы поможет сохранить предприятия, рабочие места и поддержать отрасль, не допустить массового закрытия ресторанов. Мы готовы оказать всё необходимое содействие по внедрению данной системы, а также организовать информирование и соучастие среди наших коллег».

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