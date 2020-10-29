Проект Arzamas выпустил образовательный курс про Нижний Новгород

К празднованию 800-летия Нижнего Новгорода просветительский проект Arzamas совместно с нижегородским правительством выпустил масштабный образовательный курс про культуру и историю региона.
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К празднованию 800-летия Нижнего Новгорода просветительский проект Arzamas совместно с нижегородским правительством выпустил масштабный образовательный курс про культуру и историю региона.
Образовательный портал Arzamas – крупнейший просветительский проект страны, который популяризирует гуманитарные знания — выпускают образовательные материалы по истории и искусству для максимально широкой аудитории. Команда проекта представила курс «Открывая Россию: Нижний Новгород», подготовленный совместно с правительством области к 800–летию города.
Проект разделен на две части:
Послушать лекции и ознакомиться с путеводителем можно на сайте проекта Arzamas.
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Фото: сайт проекта Arzamas.
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