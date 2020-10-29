Проект Arzamas выпустил образовательный курс про Нижний Новгород

Образовательный портал Arzamas – крупнейший просветительский проект страны, который популяризирует гуманитарные знания — выпускают образовательные материалы по истории и искусству для максимально широкой аудитории. Команда проекта представила курс «Открывая Россию: Нижний Новгород», подготовленный совместно с правительством области к 800–летию города.

Проект разделен на две части:

Первая – семь лекций, которые охватывают разные периоды развития города — с момента основания и до конца XX века. Слушатели узнают, почему город был пограничным краем, как стал оплотом народного ополчения, очагом церковного раскола и как превратился в закрытый город Горький. Также историки расскажут о нижегородской ярмарке, местных старообрядцах и как российские правители меняли Нижний Новгород.

– семь лекций, которые охватывают разные периоды развития города — с момента основания и до конца XX века. Слушатели узнают, почему город был пограничным краем, как стал оплотом народного ополчения, очагом церковного раскола и как превратился в закрытый город Горький. Также историки расскажут о нижегородской ярмарке, местных старообрядцах и как российские правители меняли Нижний Новгород. Вторая – путеводитель по самым значимым и удивительным достопримечательностям области. Он состоит из четырех частей: рассказы о ключевых местах города, о его музеях, о юге и севере области — автором выступил журналист и писатель Роман Лошманов.

Послушать лекции и ознакомиться с путеводителем можно на сайте проекта Arzamas.

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Фото: сайт проекта Arzamas.